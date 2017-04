Dal DEF scompare il calo dell'IRPEF ma c'è il taglio del cuneo fiscale

(Teleborsa) - Dal Documento di Economia e Finanza approvato dal Consiglio dei ministri , scompare il calo dell'IRPEF. Il nuovo programma nazionale delle riforme indica ora, invece, come "cruciale il taglio del cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro e aumentare parallelamente il reddito disponibile dei lavoratori".", ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo, aggiungendo che la manovra aggiuntiva permette "di raggiungere pienamente gli obiettivi fissati dall'Europa".Questo DEF, ha continuato il titolare del dicastero, "rappresenta uncon la politica del governo di questi anni, prefigura un'economia che continua a crescere e una finanza pubblica che continua ad aggiustarsi pur in un contesto internazionale difficile".Nel Documento di economia e finanza entrano lae ilche affiancherà il PIL.Il Reddito di Inclusione, è una nuova misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizioni di povertà. Il Benessere equo e sostenibile, è invece un nuovo indicatore del livello di progresso della società che terrà conto di una serie di fattori economici, ma anche sociali, ambientali e di uguaglianza, e che va ad affiancare all'interno della programmazione dei conti pubblici il classico PIL.