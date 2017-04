Borse europee in ostaggio dell'incertezza

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Torna la paura in Europa e sulle borse del Vecchio Continente. Il nuovo attentato a Parigi rende dubbiosi gli investitori che rimangono in ostaggio dell'incertezza.delle borse europee e si mostra poco sotto la linea di parità,L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. Nessuna variazione significativa per l'che scambia sui valori della vigilia a 1.279,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 50,76 dollari per barile.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%.Poco mossache mostra un +0,04%. In caloche arretra dello 0,39%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,13% sul. Sulla stessa linea, si muove al ribasso ilche perde lo 0,08%.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,27%., che mostra un progresso del 2,88%. Stamane il gruppo ha alzato il velo sui conti del primo trimestre che si sono mostrati in calo, ma l'azienda ha confermato la guidance per il 2017 , invece, si registrano suche scivola dell'1,08%. Ieri l'assemblea degli azionisti ha dato il libera al bilancio 2016 su(-0,59%), che ieri si era mostrata in buon rialzo.che registra una flessione dello 0,64%.