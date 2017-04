Energia, Ministro Calenda incontra il Ministro degli Esteri dell'Azerbaijan

(Teleborsa) - Collaborazione industriale e commerciale, con particolare riguardo al settore dell'energia. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro che si è tenuto, ieri, 20 aprile altra il Ministroed il Ministro degli Affari Esteri dell'Azerbaijan,Il meeting è stato anche l'occasione per ribadire il legame tranei rapporti economico-commerciali. L'Italia è infatti da circa un decennio il primo cliente dell'Azerbaijan.I rapporti tra due Paesi sono stati definiti, a partire dal 2014, da una "Dichiarazione Congiunta di Partenariato Strategico",I Ministri hanno convenuto sull'interesse ad approfondire le relazioni bilaterali in campo economico già molto solide nel settore dell'energia e favorirne la diversificazione in termini di investimenti ed interscambio anche in altri comparti quali il tessile, l'agroalimentare, la meccanica ed i macchinari.Tanto il Ministroquanto il suo interlocutore hanno infine condiviso la valutazione dell'importanza strategica del Progetto del Corridoio Sud del Gas in termini di sicurezza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas per l'Europa.