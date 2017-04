DEF, risoluzione maggioranza sollecita taglio cuneo e revisione aliquote Irpef

L'obiettivo principale della nuova manovra è. Lo prevede la risoluzione della maggioranza sul DEF , che sarà votata oggi al Senato, in cui si impegna il governo aper l'anno venturo.Sul fronte fiscale, la risoluzione sollecita l'esecutivo a portare avanti la, soprattutto a favore dei giovani e conper favorire l'occupazione. Quanto alla riduzione della pressione fiscale, andrà perseguita prioritariamente, attraverso un rafforzamento dell'attività d., ma nello stesso tempo andranno garantite misure di sostegno alle famiglie (assegni familiari ecc.).Altro obiettivo è quello di, in rapporto al PIL, per, oltre a rendere le prestazioni più eque ed aumentare la qualità ed efficienza delle prestazioni.La risoluzione della maggioranza mette in luce anche cheed impegna il governo a dare rapida attuazione alla legge delega, attraverso laper sostenere economicamente i nuclei in difficoltà. E' necessario poi, rendendo effettivo l'assegno di ricollocazione.Altro capitolo le, che dovranno essere valutate anche "in rapporto agli obiettivi strategici della politica industriale".