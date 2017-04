Il lavoro del futuro? Viene dal passato: più di 4000 offerte per giardinieri, elettricisti e idraulici

(Teleborsa) -Sembrerebbe proprio che le care, vecchie professioni "tradizionali" reggano discretamente bene l'urto con la tecnologia che ha investito il nostro Paese (e non solo) negli ultimi anni.Lavori che da sempre hanno costituito un fondamentale tessuto economico nel Paese: dall'artigianato, alla ristorazione, ai lavori più "ha voluto rilevare le opportunità professionali disponibili ad oggi per chi ancora non ne vuole sapere di dedicarsi alla tecnologia, rilevando più diè uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese, creando, da Nord a Sud, eccellenze ammirate in tutto il mondo. Il settore attrae ogni anno milioni di turisti e in merito alle opportunità professionali, Jobrapido ha rilevato 842 offerte di lavoro disponibili in Italia in questo momento. Non potevano mancare numerose offerte per chi è appassionato della cucina Made in Italy. Jobrapido ha rilevato circa 150 opportunità come Wine Specialist e Sommelier, 500 come operatori nel settore Ortofrutticolo, 250 come Food Manager e 50 come agricoltore.gusto estetico e passione per il verde, in Italia c’è ancora chi può coronare il desiderio di lavorare letteralmente in mezzo alla natura, con circa. L’attenzione all'estetica può diventare una professione per quasi 200 appassionati e in particolare per estetisti, parrucchieri e beauty consultant. Per chi invece sogna di immortalare tutta questa bellezza e gli ultimi trend di moda, ci sono circacome fotografi, disponibili soprattutto nel settore fashion."Non ci sono dubbi sul fatto che la tecnologia impatterà in maniera prorompente sul mercato del lavoro nell'immediato futuro.ancora slegate dai nuovi processi tecnologici, ma che incidono nell'economia complessiva di un Paese", ha commentato, CEO di Jobrapido.