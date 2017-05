Borse europee al palo. Chiude in rosso anche Milano nonostante risultati banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche a causa dell' andamento negativo di Wall Street . OLe borse si sono mosse fra alti e bassi, quella di milano, leggermente meglio in mattinata, grazie alle trimestrali di big del nostro listino come quelle di Unicredit (+3,67%) e di Mediobanca (+1,27%),.La(BOE) ha lasciato invariati i tassi di interesse e il piano di acquisto di asset (Quantitative Easing), mentre le previsioni di primavera di Bruxelles hanno certificato che l'Italia è in coda L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,087. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno del 3,16% proseguendo il rally.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 185 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,28%.debole, che registra una flessione dello 0,36%, poco mossa, che mostra un +0,02%, sotto la parità, con un decremento dello 0,32%., che termina con un calo dello 0,33% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,32%, chiudendo a 23.707 punti. Poco sotto la parità il(-0,32%); guadagni frazionali per il(+0,23%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,7 miliardi di euro, con un incremento di ben 905,3 milioni di euro, pari al 32,43% rispetto ai precedenti 2,79 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,82 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,91 miliardi di azioni.Su 216 titoli trattati in Borsa di Milano, 143 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 66. Invariate le rimanenti 7 azioni.(+0,86%),(+0,67%) e(+0,50%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,46%),(-2,37%) e(-2,16%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,67%.Buona performance per, che cresce dell'1,99%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,27%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,54%.Fra ipiù forti ribassi, invece, si segnala, che ha archiviato la seduta a -3,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,94%, dopo la trimestrale.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Giù, che flette del 2,44%, sulle ipotesi di uscita di Vivendi