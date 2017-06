NTV, Peninsula Capital diventa uno dei maggiori azionisti

(Teleborsa) -, con una quota del 13%, dopo l'acquisto azioni da parte degli attuali azionisti., assicurando continuità e il loro sostegno ai prossimi progetti di sviluppo futuri.NTV è il primo ed il più grande operatore privato Europeo nel mercato del trasporto passeggeri ferroviario ad alta velocità, che opera sotto il brand di. La società sta rapidamente espandendo le sue attività acquisendo nuovi treni, al fine di offrire maggiori frequenze sulle tratte esistenti e coprirne di nuove. Al 31 dicembre 2016 i ricavi totali sono stati 368,6 milioni di euro e l’EBITDA è stato pari a 96,2 milioni.Fondato un anno fa,che si concentra sull’acquisizione di quote strategiche in compagnie situate prevalentemente in Europa Meridionale, con un approccio cooperativo per supportare piani di crescita e creare valore a lungo termine.