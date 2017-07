Make up e prodotti da uomo: agli americani piace il Made in Italy

(Teleborsa) -Nel 2016 gli Stati Uniti hanno guadagnato la terza posizione, dopo Francia e Germania, tra le destinazioni delle esportazioni italiane di cosmetici con una notevole crescita delè al primo posto tra i più venduti con un valore superiore ai, secondo dati 2016 forniti da Cosmetica Italia in occasione del Cosmoprof North America, in programma dal 9 all'11 luglio al Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas.A tirare la volata anche, con 97 milioni di euro e i prodotti per il corpo con oltreL'incremento più grande è per la cosmesi maschile (macrotrend mondiale) e