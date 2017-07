Banche, "traumi e costi eccessivi" dalle regole UE. Patuelli: "Responsabili crisi devono pagare"

(Teleborsa) -. Questa è la raccomandazione fornita dal numero uno dell', nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione.Il presidente in particolare ha puntato il dito contro gli("debbono prevenire e non creare o accentuare le crisi bancarie") e i ", ricordando come la Banca d'Italia abbia affrontato per anni le crisi, senza infliggere danni inutili ai risparmiatori e alle banche concorrenti.Perciò secondole autorità europee dovrebbero"ledelle banche alle imprese e alle famiglie", correggendo quei"non sempre comprensibili" e le retroattività "inammissibili e incostituzionali", così come le scelte estreme e le forzature.Critiche più ampie sono state rivolte anche: la Vigilanza Unica sarebbe incompleta senza l', così comedovrebbe essere ampliato per favorire la crescita economica e non solo controllare l'inflazione.Infine, a livello italiano, sarebbe necessario procedere alla, dato che nel 2016 per il solo settore bancario bancario, finanziario e assicurativo sono state emanate 1.247 fonti (5 per ogni giorno lavorativo). Poi, il presidente dell'ABI, in particolare quelle sui, che hanno contribuito afar esplodere li NPL.Patuelli ha però riconosciuto cheil prezzo delle loro decisioni, affermando "attendiamo gli esiti dei processi verso ogni tipologia di esponenti aziendali e verso le possibili connivenze con clienti".