ERG debutta sul mercato obbligazionario, emette bond da 100 milioni

ERG

(Teleborsa) -ha annunciato l’avvio di un processo per l’emissione e il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario non convertibile di importo pari a 100 milioni di euro, con un valore nominale per ciascuna obbligazione di 100 mila, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna.L’emissione del Prestito, non assistito da garanzie, è finalizzata al reperimento di ulteriori fondi per nuovi investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili nonché per rifinanziare gli investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia.I titoli obbligazionari saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verrannorimborsati in un’unica soluzione a gennaio 2023.Le obbligazioni, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e maturerannointeressi a un tasso fisso pari a 2,175%. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annualeposticipata.L’emissione permetterà di allungare la durata finanziaria dell’indebitamento, ridurne il costo medio ediversificare le fonti di finanziamento del Gruppo.La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per, o attorno al, 19 luglio 2017 e verrà formulatarichiesta di ammissione a quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa delLussemburgo.