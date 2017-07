Naufraga lo "ius soli". Stop di Gentiloni

(Teleborsa) - Il. "Non ci sono le condizioni" - afferma il premier - che dunque prende tempo, madelle scadenze non rinviabili in calendario al Senato e- ha detto il capo del Governo - non ritengo ci siano le condizioni per approvare ilprima della pausa estiva. Si tratta comunque di una legge giusta. L'impegno mio personale e del governo per approvarla in autunno rimane"., "il presidente del Consiglio ha gestito la vicenda dello ius soli con realismo, buonsenso e rispetto per chi sostiene il suo Governo.. Al tempo stesso, ribadiamo che su questo provvedimento abbiamo già detto Sì alla Camera e lo stesso faremo al Senato".Non è dello stesso avviso, coordinatore di Mdp, secondo il quale il rinvio deciso dal premier