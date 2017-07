Banche, a giugno salgono i prestiti a famiglie e imprese.Tassi al minimo storico

(Teleborsa) -e, di oltre 97 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta da clientela,).. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla, relativi ai finanziamenti a famiglie e imprese.(quando già si manifestavano segnali di miglioramento).. A giugno,(2,79% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007)., (2,12% a maggio 2017, 5,72% a fine 2007).. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese risulta pari a 1,61%, era 1,60% il mese precedente (5,48% a fine 2007).(cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse)miliardi di euro,(e toccando il valore più basso da maggio 2014),In particolare, rispetto al picco di 89 miliardi toccato a novembre 2015 si registra una riduzione delle sofferenze nette di quasi il 14%.Per quanto riguarda la. In Italia(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine)a (variazione pari a +4,3% su base annuale), mentre si conferma la diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, per quasi 52 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (pari a -14,2%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente + obbligazioni) registra a giugno 2017 una lieve crescita su base annua pari a +0,4%, era -0,1% il mese precedente.i.. A(somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie)% (0,96% il mese precedente) ad effetto:-del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), pari a 0,40% (0,40% anche a maggio 2017);- del tasso sui PCT, che si colloca a 0,70% (0,72% a maggio);- del rendimento delle obbligazioni, pari a 2,67% (2,68% a maggio).(183 punti base il mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (329 punti base a fine 2007). In media nel 2016 tale differenziale è risultato pari a 1,98 punti percentuali (2,11 p.p. nel 2015).