Borse prudenti guardano ai dati macro

(Teleborsa) - Partenza cauta per le principali borse europee, con, cercando dai dati macrointernazionali conferme ai recenti segnali incoraggianti sullo stato di salute dell'economia globale.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Sul fronte macroeconomico, si attendono i PMI manifatturieri dell'Eurozona. Nel pomeriggio, arriveranno dagli USA i redditi delle famiglie e la spesa per consumi, relativi al mese di giugno, e l'indice ISM manifatturiero di luglio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.268,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 50,24 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge 161 punti base (-10 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,16%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto anche per, mentre, avanza timidamente dello 0,20%., con il, che procede a 21.553 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,90%),(+0,76%),(+0,74%) e(+0,74%). Quest'ultima, forte dei risultati , ignora il downgrade giunto da Banca IMI che ha abbassato il giudizio a "hold".Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.di Milano,(+1,80%) in vista oggi dell' incontro a Roma per l'affaire con i francesi di Stx . Bene, inoltre,(+1,77%),(+1,32%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.