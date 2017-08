Borse europee chiudono positive. Borsa Milano più incerta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che recuperano terreno, mentre restaa causa di realizzi. L'avvio positivo di Wall Street ha contribuito a sostenere i mercati,al via giovedì prossimo (venerdì parleranno Mario Draghi e Janet Yellen). Scarso impatto sull'azionario dell' indice Zew tedesco che ad agosto è scivolato ben sotto le attese.Ne ha fatto le spese solo il cambioche continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. L'è sostanzialmente stabile su 1.287,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78%.Sale lo, attestandosi a 170 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%.in luce, con un ampio progresso dell'1,35%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,86%, ben impostata, che segna un forte rialzo dello 0,87%.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 23.966 punti. Leggermente negativo il(-0,21%); senza direzione il(+0,18%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,16 miliardi di euro, con un incremento del 18,04%, rispetto ai precedenti 1,83 miliardi di euro.A fronte dei 221 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 92 azioni. In lettera invece 110 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 19 stocks.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,13%),(+1,50%) e(+0,87%). Nel listino, i settori(-0,89%),(-0,75%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,05% dopo la sigla del nuovo contratto con Raikkonen per la Formula 1 Brilla, con un forte incremento (+2,7%).avanza dell'1,38%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,35%.La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -1,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%. Fra i finanziari male anche, con un decremento dell'1,33%, e, con un calo dell'1,12%.