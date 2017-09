Tensioni USA-Russia. Trump chiude consolato russo di San Francisco

(Teleborsa) - Non si è fatta attendere la risposta della Casa Bianca alla decisione di Mosca di ridurre il numero degli impiegati delle sedi diplomatiche americane nel Paese. Neiè scattata la chiusura del consolato russo di San Francisco e il ridimensionamento delle strutture diplomatiche del Cremlino, a Washington e New York., fatto recapitare dal Dipartimento di Stato con pochissimo preavviso,"A Mosca studieranno attentamente le nuove misure annunciate dagli americani, dopodiché verrà comunicata la nostra reazione", ha detto ilalin una conversazione telefonica. Lavrov ha espresso "rammarico per l'escalation della tensione" tra USA e Russia.come. "E' venuto il momento di mostrare agli USA che non lasceremo le loro azioni senza risposta" - aveva detto Putin -. "Washington ha assunto posizioni che peggiorano le nostre relazioni bilaterali. Possiamo mettere in campo anche altre misure per rispondere agli Stati Uniti, ma ad oggi sono contrario".