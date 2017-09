Ape volontaria, Gentiloni firma il decreto con decorrenza retroattiva

Facebook

(Teleborsa) -. Il Premierha firmato oggi 4 settembre, il) che dà diritto ad accedere all') volontario. L'istituto consente a chi lo desidera di andare via prima dal lavoro, a fronte di un prestito, purché abbia compiuto 63 anni."Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti", ha spiegato il. Quindi, chi aveva maturato i requisiti già quattro mesi fa, potrà presentare la domanda chiedendo le mensilità dei mesi pregressi,Il testo originale del provvedimento, di cui le fondamenta erano già state previste nella scorsa legge di Bilancio, è stato rivisto, raccogliendo diversi dei suggerimenti avanzati dal Consiglio di Stato . Il Governo stima che la platea potenziale per l'sarà di 300mila lavoratori persone nel 2017 e di 115mila nel 2018.Chi vuole accedere all'Ape, dovrà chiedere una certificazione della pensione futura all'. Il lavoratore avrà informazioni su banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa e sottoscriverà online la proposta e la quantità prescelta di Ape.Il prestito verrà erogato in rate mensili mentre all'età di vecchiaia l'INPS destinerà la rata pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato dovesse morire prima di aver finito di restituire il prestito l'assicurazione pagherà il debito residuo, mentre un' eventuale reversibilità verrò corrisposta senza ulteriori decurtazioni."Con il decreto firmato oggi sull'Ape volontaria molti italiani potranno andare in pensione prima. Ne potranno usufruire i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione Separata dell'INPS,ha scritto suil sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Una posizione questa non condivisa dallache critica la Boschi dicendo l'Ape volontaria non è un anticipo di pensione, contrariamente a quanto affermato dalla ministra, ed è tutt'altro che operativa. Si tratta di "un prestito bancario oneroso per i lavoratori, che dovrà essere restituito per intero con tanto di costi per interessi e garanzie assicurative".