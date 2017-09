Corea del Nord, escalation di tensione

(Teleborsa) - I leader del G7 condannano "nei termini più forti possibili ilcondotto dalla". Un comportamento che i Sette definiscono "irresponsabile". Una condanna globale per Pyongyang con i leader che spiegano: "La Corea del Nord deve immediatamente abbandonare tutti i programmi nucleari e i programmi di missili balistici in una maniera che sia completa, verificabile e irreversibile".Intanto, il Consiglio di Sicurezza dellesi riunirà oggi per esaminare nuove sanzioni al regime d, lanon perde tempo. Il Paese ha condotto nuove esercitazioni militari con glidopo il sesto e più potente test nucleare diDura la reazione degli, con il Segretario americano alla Difesa,, che aveva detto " non puntiamo al totale annientamento della Corea del Nord ma abbiamo molte opzioni per farlo ".