Piazza Affari resta al palo con le banche. Caute le altre borse europee

(Teleborsa) -, che scontano le incertezze relative al caso della Catalogna , mentre si attende un avvio moderatamente positivo di Wall Street.L'attenzione dei mercati è puntata oggi su alcuni temi chiave, in particolare la, che potranno chiarire le tendenze presenti nel FOMC e le motivazioni alla base della decisione di rinviare all'autunno l'aumento dei tassi usa.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Sulla parità lo, che rimane a quota 167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.senza slancio, che lima lo 0,13%, composta, che cresce di un modesto +0,21%, mentreè sottotono, riportando un -0,08%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%, aggravato dalla(-1,44%).Tra idi Milano, restano in evidenza i titoli della moda e del lusso in scia ai risultati di LVMH (+2,01%) beneficia anche della promozione di Jefferies inseguita da(+0,96%) e(+0,61%).Brilla(+2,01%), dopo l'aggiudicazione di nuovi contratti in America Latina Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,29% a causa di realizzi.Giù le banche:scende dell'1,79%,dell'1,52% eddell'1,51%.