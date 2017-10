Milano giù con le banche. Senza direzione le altre Borse europee

Citigroup

JP Morgan

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Recordati

Buzzi Unicem

Azimut

Banco BPM

UBI Banca

BPER.

Salini Impregilo

ERG

Sias

Diasorin

Amplifon

(Teleborsa) - Le vendite sul comparto bancario penalizzano, cheAd appesantire il sentiment generale anche le tensioni ancora presenti in Catalogna e la cautela in vista dell'. Stagione che, a giudicare dai bilanci dipubblicati prima dell'opening bell, sembra essere partita col piede giusto.Sul fronte macro, buone indicazioni sono giunte dalla produzione industriale dell'Eurozona e dal mercato del lavoro statunitense , mentre sempre negli States i prezzi alla produzione sono saliti come da attese Sul valutario l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185 mentre tra le commodities l'è fermo su 1.293,2 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) allunga il passo nel pomeriggio raggiungendo quota 51,3 dollari per barile dopo i dati sulle scorte di greggio in USA che hanno evidenziato il terzo calo settimanale consecutivo.Lieve calo dello, che scende a 167 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%. L' asta odierna di BTP ha visto una buona domanda e un rialzo dei tassi.si ferma sulla parità,registra una plusvalenza dello 0,30% mentrechiude seza significative variazioni sui prezzi.Sulillima lo 0,68%. Sotto la linea di parità il, che si ferma a 24.776 punti.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in calo di 614,3 milioni di euro, rispetto ai 2,7 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,89 miliardi precedenti.Tra i 225 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 93, mentre 126 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 6 azioni.di Milano, troviamo(+3,01%) grazie alle positive attese degli analisti per i conti del terzo trimestre che saranno pubblicati a inizio novembre. Bene ancheI più forti ribassi, invece, si sono verificati su, oggi penalizzata da un downgrade, e sulle banche, ancora ostaggio dei timori legati alle nuove regole sugli NPL . GiùAl Top tra le azioni italiane a(+3,50%),(+2,78%),(+2,78%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,15%.