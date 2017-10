Petroliferi accelerano a Piazza Affari. Saipem tra i migliori

Saipem

FTSE MIB

Banco BPM

Campari

(Teleborsa) - Petroliferi in buon rialzo atra i migliori titoli delavanza dell'1,36% aggiudicandosi un posto nel podio del principale listino milanese: seconda nei rialzi solo a. Fa bene anche Tenaris che mostra una un +1,013%, mentreENI avanza in maniera frazionale. A sostenere i titoli del settore il rialzo delle quotazioni del greggio.In particolare, la qualitàe (WTI) quota a 52,27 dollari al barile in rialzo dell'1,59%, mentre il barile dilondinese arriva a 58,30 dollari con un guadagno dell'1,98%.L'oro nero, che già la scorsa ottava si era rafforzato grazie alle positive attese per la domanda dalla Cina , accelera dopo la decisione del Presidente USA Donald Trump di ritirare l'accordo sul programma nucleare dell'Iran e delle tensioni tra l'Iraq e il Kurdistan.