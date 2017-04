Borse in stand-by. Prudenza da urne

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Vendite al dettaglio

Sanitario

Banche

Materie prime

Beni e servizi per l'industria

Utility

Yoox

Buzzi Unicem

Banco BPM

Unicredit

Atlantia

Tenaris

Saipem

Enel

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con prudenza mentre continua a tenere banco l'incertezza sull'esito delle prossime elezioni presidenziali in Francia . Sullo sfondo resta il clima politico internazionale, per leLeggera crescita dell', che sale a quota 1,076. L'è sostanzialmente stabile su 1.278 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,69%, alla luce dell' apertura da parte dell'OPEC a nuovi tagli alla produzione di greggio Sulla parità lo, che rimane a quota 206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,29%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,73% mentre sale la tensione per le elezioni di domenica prossima, 23 aprile., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 19.831 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,43%),(+1,20%) e(+1,09%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,96%),(-0,82%) e(-0,66%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,88%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,37% grazie a un uprade Tra le banche, su di giri(+2,22%). Occhi puntati su(+1,69%) mentre è in corso l'assemblea dei soci chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio e l'aumento di capitale . Il consigliere Montezemolo ha rinunciato alla carica di vicepresidente I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06% penalizzata dal downgrade di Deutsche Bank dopo la partenza del risiko sulle autostrade Tra i petroliferi, tonfo di, che mostra una caduta del 2,04%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%. Nell'energia, preda dei venditori, con un decremento dell'1,02%.