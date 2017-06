Piazza Affari in ribasso insieme all'Europa

Intesa Sanpaolo

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

Campari

Unicredit

Banco BPM

Saipem

ENI

Tenaris

(Teleborsa) - Avvio al ribasso per l'azionario europeo con Piazza Affari che segue le orme depresse dell'Europa. Ieri la borsa milanese ha chiuso in rialzo trainata dal comparto bancario che ha beneficiato della notizia chesi è fatta avanti per acquisire le banche venete Scarna l'agenda macro, con il solo dato francese sul sentiment delle imprese manifatturiere che si è mostrato ai massimi dai sei anni.per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.252,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,31%. Il greggio scivola ai minimi da 10 mesi a causa dell'aumento dell'offerta USA.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%. Giornata fiacca perche mostra un calo dello 0,34%. Frazionali i cali diche retrocede dello 0,45%., si muove sotto la parità ilche scende dello 0,64%. Sulla stessa linea, si muove al ribasso ilche perde lo 0,62%.Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato perche avanza dello 0,78%.perche segna un incremento marginale dello 0,39%., invece, si registrano sui bancari che tirano il fiato dopo la corsa di ieri., con un forte ribasso dell'1,61%.che scivola dell'1,79%.scivola dell'1,48%. In discesa(-1,02%).che resiste alle vendite.