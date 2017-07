Mercati europei in stand-by orfani di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove pesano i realizzi all'indomani di una seduta euforica, grazie alla buona performance dei titoli bancari. I mercati si muovono con, chiusa oggi per l'Independence Day.In generale sembra prevalere unalimentato dalatterrato in Giappone. La notizia ha pesato sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso sotto la parità Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,135. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%. Senza slancio, -0,17% seguita da-0,19%., riportando una variazione pari a -0,06% sulcon il comparto bancario che resta protagonista sul listino milanese Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,77%),(+0,71%) e(+0,52%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,50%),(-1,40%) e(-0,96%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,91%. Ben comprata anche, che segna un forte rialzo dell'1,85%. Exploit disospesa per eccesso di rialzo (+17%) in scia al piano di rafforzamento patrimoniale avanza dell'1,47% dopo aver perfezionato la cessione di Pioneer Tra i petroliferi, su di giri(+2,1%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Dimessa(-0,66%) dopo i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di giugno.