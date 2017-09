Piazza Affari in pole guida il rally delle borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Servizi per la finanza

Assicurativo

Banche

Unipol

Exor

Fineco

UBI Banca

Sogefi

Sias

Fincantieri

(Teleborsa) -, che sono state galvanizzate dalla performance positiva di Wall Street , che ha raggiunto nuovi massimi: lovanta al momento un progresso dello 0,84%.A sostenere i mercati globali ha contribuito il venir meno di molti elementi che avevano alimentato lo stress, come l'uragano Irma le tensioni con la Corea del Nord . Il focus è già sull'imminente, al quale manca ancora qualche giorno, dato che è in calendario la prossima settimana (19-20 settembre).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. L'è in calo (-0,91%) e si attesta su 1.333,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 47,68 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota 163 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,97%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%,più cauta avanza dello 0,49%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,24%., che porta a casa un guadagno dell'1,64% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 24.427 punti. Positivo il(+1,07%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,32 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,19 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 242.179, rispetto ai 242.157 precedenti.Tra i 220 titoli trattati, 47 hanno chiuso in ribasso, mentre 164 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 9 titoli.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,08%),(+2,92%) e(+2,23%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 6,70%, grazie anche all'upgrade di Mediobanca In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 4,18%.Fra i bancari svetta ancheche segna un importante progresso del 3,67%, seguita da, con una marcata risalita del 3,45%.del FTSE MidCap,(+7,62%),(+5,51%) e(+4,82%), quest'ultima in attesa di novità dal vertice Italia-Francia su STX France