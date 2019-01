Parmalat, così vai via...

E' una storia che fa davvero piangere, quella di Parmalat. Una azienda di Parma, diventata leader nel suo settore, e poi travolta dai debiti con le banche che l'hanno spolpata, approfittando delle debolezze della proprietà, mentre i sottoscrittori delle sue obbligazioni rimanevano in braghe di tela.

Quella di Parmalat è la metafora di un Paese, l'Italia, che nel dopoguerra è cresciuto in modo straordinario, ma che poi è rimasto schiacciato dalla assenza di riferimenti istituzionali forti. Basta vedere, sempre a Parma,, famiglia di pastai, che ha mantenuto fermissima la distanza siderale dalle operazioni disinvolte e dal mercato finanziario. Così, e dei bond venduti ai risparmiatori per operazioni spericolate.A ben poco sono servite le vittorie della gestione commissariale ditravolta dagli scandali, nei tribunali di mezzo mondo, per recuperare il mal tolto attraverso tante operazioni finanziarie truffaldine ai suoi danni. Il tesoretto recuperato, rimasto inoperoso con la gestione industriale che procedeva a rilento,, che si è comprata sul mercato la Parmalat. Essendo quotata in Borsa, era contendibile, ed è stata comprata.In una logica strettamente industriale, commerciale e finanziaria, Parmalat era una splendida preda: ma solo per chi, naturalmente, aveva spalle forti, visione, e voglia di fare.. Tutti senza ambizioni, senza voglia di rischiare, senza vere banche d'investimento pronte a sostenere, come imprenditori di capitale, una nuova sfida.Ora, la proprietà francese,, ha previsto di delistare Parmalat dalla Borsa : ha una quota di capitale talmente alta che la quotazione non serve a nulla. Sarà divisionalizzata, praticamenteEcco la lezione da apprendere:e per dare un bidone agli ignari obbligazionisti, con le banche complici che ci fanno pure la cresta. Il mercato non perdona: servono istituzioni di vigilanza forti, e soprattutto istituzioni finanziarie capaci di essere partner leali.Il. Chi si affaccia sul mercato solo per mettere toppe, viene travolto. Questa è la storia di Parmalat: quella di un capitalismo familiare che ha perso la testa, che si è lasciato andare per il troppo successo, e cheIl capitalismo familiare è una eccezione. Il capitalismo di Stato è un ricordo. In questa transizione, ormai trentennale, della grande industria italiana rimane ben poco: tutta venduta, o smantellata.Senza grandi banche capaci di essere partner di capitale, e senza fondi di investimento pronti ad investire, non si cresce: si vende, e si svende.Parmalat, così vai via...