L'Italia: disprezzata per spolparla meglio.

Non ha peli sulla lingua Paolo Savona: "I sospetti sulla possibilità di insolvenza del nostro debito pubblico oggettivamente infondati", la sostenibilità del debito pubblico risulta garantita nel momento in cui il suo incremento è mediamente inferiore rispetto al tasso di crescita del PIL.

Parlando in occasione della suaha affermato che siamo vittime di una: "E' come se l'Italia fosse collocata dentro la ‘caverna di Socrate' dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un'immagine distorta della realtà. Per giunta in presenza di un continuo vociare a senso unico".E, poi, non ha avuto remore nell'affermare che i giudizi espressi da enti sovranazionali sull'Italia spesso sono "" e non tengono conto della "" e del "".Se si dicesse la verità, questo è il succo del ragionamento, "si restituirebbe ai debiti sovrani, incluso quello italiano, la dignità di ricchezza protetta che a essi attribuiscono giustamente gli investitori": ma a questo punto, si dovrebbero accontentare di ben più modici interessi.Dietro la ripetuta, c'è dunque una strategia chiara: quella di far soldi, il più possibile.Ma la colpa è nostra., nel 2000, pur avendo un debito pubblico superiore al 100% del PIL: non potendo più svalutare per migliorare la sua posizione sull'estero e dovendo invece ridurre l'inflazione per mantenere intatta la competitività commerciale, ha dovuto adottareCome se non bastasse, si assiste ora ad un deflusso di risparmio italiano all'estero:: una follia.Discorso chiaro, netto, da uomo politico., di società quotate, di tecnicalità: fa comodo un travet, uno che guarda solo al tran-tran, senza mai parlare dei Mercati, del loro comportamento, e di chi li influenza malamente. Come se i titoli di Stato non fossero negoziati sui mercati, come se la speculazione non esistesse, come se il risparmio non fosse una risorsa fondamentale della Nazione, tutelato e garantito secondo la Costituzione in ogni sua forma.La strategia europea del rigore fiscale a tutti i costi si è dimostrata sbagliata: "i tentativi di contenere gli eccessi di debito pubblico con avanzi di bilancio statale hanno manifestato i limiti intrinseci nel raggiungere l'obiettivo di stabilità senza una parallela crescita".C'è bisogno di regole nuove, razionali, maLa solfa delserve solo a fare carne di porco.