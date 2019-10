I naufraghi d'oro del Britannia.

Hanno lasciato affondare l'Italia, una bordata dopo l'altra.

L'accordo Andreatta-Van Miert, nel, portò allo: doveva essere la liberazione dal giogo della politica, ed invece è stato lo sbriciolamento di un gigantesco complesso finanziario ed industriale pubblico che ci aveva fatto diventare la quinta potenza mondiale, davanti alla Gran Bretagna. Lesono state lo strumento per la colossale dilapidazione del patrimonio: tutto è passato nelle mani di un sistema capitalistico privato che il capitale non sapeva neppure dove fosse di casa. Hanno svenduto tutto, pezzo dopo pezzo. Quel poco che è rimasto, poco e niente, dall'ENI a Leonardo, dalle Poste a Fincantieri, è in piedi solo perché è nelle mani del Tesoro.Il, già dieci anni prima, nel, ci aveva messi irrimediabilmente sotto il ricatto del mercato per il debito pubblico, con i tassi di interesse che ci strangolano da allora senza sosta: sempre Andreatta di mezzo, con Ciampi. Da allora, abbiamo pagato migliaia di miliardi di interessi su un debito che cresce in continuazione, perché siamo in mano agli strozzini.Ma: la ricchezza finanziaria privata interna cresce soprattutto per questa continua spoliazione. Le stesse banche, le assicurazioni ed i fondi di investimento vivono per il grasso che deriva loro dal debito pubblico., ignobile.L'ingresso nell'euro, nel 2000, ci ha privato anche della sovranità monetaria, e ci ha condannato a commerciare all'estero con una valuta troppo forte:, impoverendoci.Ilaveva cambiato tutto nel: senza più le leve della politica di bilancio e senza industria pubblica, il sistema italiano era alle corde. Ilci ha condannato infine alla austerità distruttiva.Fa impressione, a dieci anni dall'inizio della grande crisi finanziaria del 2008, guardare ai risultati per l'Italia di tanti sacrifici, di tante manovre correttive, di tante riforme:, con un PIL che si è ridotto di un quarto rispetto al 2008. Quello dell'Italia si è ridotto in termini reali del 4%, mentre tutti gli altri Paesi dell'Eurozona sono cresciuti: Malta del 56%, l'Irlanda del 54%, la Germania del 14%, la Francia dell'11%. Per noi è un massacro.Il credito alle imprese diminuisce, i salari non aumentano, gli investimenti ristagnano. I governi si arrabattano, un anno dopo l'altro. Se l'economia non cresce, tutto si accartoccia, con il sistema previdenziale che va a rotoli.Una intera generazione, quella che salì baldanzosamente a bordo delnel giugno del 1992 per mettersi al servizio dei Mercati, ha fatto naufragare l'Italia. Se l'è cavata bene, personalmente, con carriere fulgide, scalando il potere giorno dopo giorno.: patrimonio industriale svenduto, debito pubblico sotto ricatto e recessione distruttiva.I naufraghi d'oro del Britannia.