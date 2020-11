Il Topo, il Formaggio, la Trappola

Laè stata affrontata, per ridurre al minimo i contatti che possono aumentare la diffusione del virus. Bar, ristoranti, teatri, Nomi diversi, da, ma identica sostanza.Una caduta del PIL a doppia cifra nel 2020, e chissà che cosa succederà l'anno prossimo con la seconda ondata che si dice essere in corso, è unche in altre occasioni avrebbe creato una reazione incontrollabile, non essendo possibile attingere a risorse pressoché illimitate mediante il ricorso al debito. I soldi, una volta, non si stampavano con la facilità con cui oggi le Banche centrali li creano dal nulla, senza neppure spingere il bottone print della stampante della carta-moneta. Si aggiungono solo gli zeri sullo schermo del computer ai conti delle diponibilità di portafoglio:Questo gioco di prestigio coinvolge le. Si emanano provvedimenti di urgenza finalizzati a coprire in vario modo le perdite di reddito o i minori incassi.E' questo il, messo dentro la: morfina allo stato puro, quella che viene erogata dalla Banche centrali, che si aggiunge alla dose letale di curaro iniettata dai Governi: siamo chiusi in una gabbia, paralizzati dal lockdown visto che ogni attività economica e sociale viene ridotta, ma non sentiamo il dolore.Ma neppure gli Stati si preoccupano del debito aggiuntivo, enorme, perché la politica monetaria delle Banche centrali è estremamente accomodante. Come se non ci fosse un domani.Ad ognuno che comunque si lamenta per le perdite, segue un. I decreti si susseguono, senza sosta:e subito dopo ilMentre fino all'anno scorso per il deficit, pena fulmini e saette da parte dei Mercati e della Commissione europea, ora c'è la. Facendo debiti, ovviamente: con chi non si sa, visto che la BCE, nell'Eurozona, ne compra a valanga.E domani?Già, domani! Ci sono i furbacchioni che già pensano che la, magnanima, cancellerà con un tratto di penna, anzi premendo il tasto CANC su computer, i debiti comprati sul mercato e la corrispondente liquidità. C'è da pensarci due volte: se si può cancellare il debito verso gli Stati, che viene iscritto all'attivo, come si fa a cancellare la liquidità? Quella sta in giro, nella contabilità delle banche, degli intermediari finanziari…Diciamo che, al più, la BCE potrebbe "" i, incassando gli interessi e poi retrocedendoli alle singole banche centrali nazionali che li restituiscono agli Stati. Certo è che, quando questi titoli scadono, dovrebbero ricevere il pagamento del capitale… A questo punto, per evitare pasticci,, ma chissà a quali condizioni…L'obiettivo, la Trappola, è, facendoli ingozzare di debiti. Come tanti, sono a loro volta avvelenati: pensano di essere furbi, perché c'è tanto formaggio a disposizione.Arriverà il tempo in cui la, ed allora i tassi saliranno, senza pietà.Falliranno, uno dopo l'altro, cominciando dai più indebitati, come l'Italia.Patrimoniali e risparmi in fumo.Crisi sanitaria, politica monetaria accomodante e debito pubblico gigantescoIl, il, la