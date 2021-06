In un anno, mentre il risparmio interno è aumentato di 137 miliardi di euro, chiediamo prestiti per 122,6 miliardi col PNRR.

E' tutto paradossale: mentre le famiglie italiane aumentano il risparmio precauzionale e le Banche, anche loro per prudenza, non incrementano gli impieghi creditizi,E' stata una reazione scontata, umanamente comprensibile, quella della famiglie italiane. In tutti i manuali di economia si legge infatti che, di fronte alle incertezze, il risparmio precauzionale aumenta.Nei momenti di crisi, e soprattutto quando vi è preoccupazione per il futuro, cresce la domanda di moneta da tenere liquida, a propria disposizione, per fare fronte a possibili difficoltà. Quando poi ci si trova di fronte a circostanze eccezionali, quali il, come è accaduto per mesi, di una serie incredibilmente ampia di attività economiche e sociali, finalizzato a contrastare il diffondersi del contagio dell'epidemia,In dodici mesi, in Italia secondo l'ABI, laè passata dai 1.851 miliardi di euro dell'aprile 2020, praticamente dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ai 1.971 miliardi dell'aprile scorso: sono. Una crescita enorme se paragonata alla caduta del PIL nominale che si è registrata tra il 2020 ed il 2019, e che è stata di -139 miliardi di euro, passando da 1.791 a 1.652 miliardi di euro.