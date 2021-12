Antiche Certezze, Scomode Realtà

La realtà, assai grave, è sotto gli occhi di tutti.

Da una parte,, che viene eluso in prospettiva con la teoria del "debito buono", quello per gli investimenti nel settore ambientale e della informatica: affari per qualcuno, ma crescita assai poca.Dall'altra parte, davanti all'che si è manifestata all'improvviso, e virulenta dappertutto,. Non si sentono più i severi moniti pronunciati per decenni.Ce lo hanno raccontato fino alla noia, negli anni scorsi, che, perché ridice il potere di acquisto di salari e pensioni, perché taglieggia il risparmio accumulato faticosamente negli anni, e che per questo motivo la BCE ha come unico mandato, assoluto ed inderogabile, la stabilità della moneta.E poi, un po' alla volta, ci hanno convinto che no, che: la stabilità monetaria si ha quando i prezzi aumentano ad un livello "vicino ma non superiore al 2% annuo".Il motivo è uno solo: dopo la crisi del 2008 e le feroci strette fiscali che ne sono seguite per controllare deficit e debiti pubblici, la competizione economica basata sui bassi salari aveva portato alla deflazione dei prezzi.Mentre con l'inflazione la moneta perde valore, perde potere di acquisto perché il livello generale dei prezzi sale, con la deflazione avviene il contrario: la moneta aumenta di valore, perché i prezzi scendono. Con la stessa moneta, si compra una maggiore quantità di merce.