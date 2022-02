EEE - Emergency Energy Easing

Bisogna svegliarlo il robottino di Francoforte.

(Pandemic Emergency Purchase Program) a marzo prossimo, riducendo già nel corso di questo primo trimestre il ritmo degli acquisti netti, con l'impegno a mantenere il livello delle detenzioni riacquistando i titoli alla loro scadenza; ridurre gradualmente gli acquisti di titoli nell'ambito del PAA (Purchase Asset Activity): 40 miliardi mensili nel secondo trimestre, 30 miliardi nel terzo e 2 miliardi nel quarto;

(Purchase Asset Activity): 40 miliardi mensili nel secondo trimestre, 30 miliardi nel terzo e 2 miliardi nel quarto; mantenere inalterati i tassi di riferimento, sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale che rimarranno rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

Lasi comporta invece come un automa.Considerando ormai alle spalle la fase acuta dell'epidemia, come se tutte le attività economiche avessero ripreso a pieno, e cercando di fronteggiare l'andamento decisamente elevato dell'inflazione come se fosse determinato da un eccesso di domanda ovvero da una attività economica surriscaldata da troppi investimenti, la BCE ha deciso di: