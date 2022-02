Prezzi roventi & Regole inefficienti

Che ci sia qualcosa di strano, in questi straordinari aumenti del prezzo dell'energia, elettricità e gas, lo sospettano tutti. Benzina e gasolio sono aumentati, è vero, ma molto meno delle bollette.

Total

ENI

La, che ha provocato a partire dal secondo trimestre del 2020 una, ha creato una discontinuità sui mercati, e molti produttori di energia elettrica o fornitori di gas all'ingrosso si sono felicitati del fatto di non avere contratti di approvvigionamento a lungo termine che li avrebbero costretti a pagare inutilmente ciò che non avrebbero potuto rivendere.I cosiddetti, daad, hanno pagato cara la loro strategia di lungo termine, avendo accusato negli scorsi due anni risultati assai pesanti sotto il profilo economico. Ma ora si stanno riprendendo, alla grande:: ci sono centinaia, se non migliaia, di produttori di elettricità da fonte solare o eolica, ed ovviamente coloro che hanno le centrali di generazione alimentate a carbone, combustibili liquidi o gas, che immettono corrente nella rete. Sul fronte della fornitura al dettaglio, decine e decine di distributori che non hanno capacità propria di produzione, ma che si approvvigionano dai fornitori.Come succede per il prezzo dei carburanti alla pompa, anche in questo caso c'è un prezzo giornaliero, che viene determinato dall'incrocio tra domanda aggregata e offerta aggregata.