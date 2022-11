Detassare le Tredicesime

Si sta lavorando, ed è già tardi, alla predisposizione della legge di bilancio 2023. Ci sono già stati già quattro provvedimenti finalizzati a sostenere le famiglie, alle prese con i rincari delle bollette e dei prezzi, ma si sta andando ad una polverizzazione degli interventi, con una moltiplicazione dei criteri per la assegnazione dei benefici, e delle condizioni per usufruirne, in una girandola continua che crea problemi anche ai soggetti che devono procedere alle erogazioni ed agli stessi potenziali beneficiari.

Anche l'Idea di detassare le gratifiche eccezionali corrisposte dalle imprese non sembra risolutiva, visto che alle imprese si chiede un incremento dei costi per le retribuzioni.Ed è anche vero che laper riportare l'inflazione al 2%: aumenta i tassi di interesse per ridurre la domanda di nuovo credito da parte delle famiglie e delle imprese, rendendo automaticamentea tasso variabile che sono già in essere. Questo significa che le disponibilità nette delle famiglie e delle imprese che hanno già in corso prestiti a tasso variabile si ridurrà di conseguenza. E' una, che si va ad aggiungere allache deriva dal minor potere di acquisto che deriva dall'aumento dei prezzi.Bisogna anche tener conto del fatto che, che sono calcolate in modo proporzionale al prezzo di vendita: lo Stato, quindi, incassa più denari per il solo fatto che il prezzo di una merce è aumentato. Di questo extra-gettito si è già tenuto conto per fornire la copertura finanziaria di taluni provvedimenti, e dunque non si può contare su questi maggiori proventi.