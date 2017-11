Partite IVA in aumento a settembre

(Teleborsa) - Nel mese di settembre 2017in aumento dell’1,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rivela ilche spiega come lamostriLa quota dei "non residenti" ed "altre forme giuridiche", ne rappresenta complessivamente lo 0,8%.(+8,5%), le persone fisiche rimangono sostanzialmente stabili (+0,7%) e le società di persone mostrano un sensibile calo (-10,8%)., ilIl confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia(+43,3%)(+21,1%) e(+11,6%)., invece, significative flessioni in(-22%), nella provincia autonoma di Trento (-13,3%) e in Calabria (-11,4%). In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite IVA con il 20,8% del totale, seguito dalle attività professionali con il 14,2% e dall'agricoltura con il 9,6%., tra i settori principali si notano incrementi nel trasporto/magazzinaggio (+25%), istruzione (+15,2%) e servizi d’informazione (+14,6%); flessioni consistenti di nuove aperture di partite Iva riguardano, invece,l’agricoltura (-15,7%) il commercio (-7,8%) e le attività finanziarie (-2,9%).Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione è sostanzialmente stabile,. Rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, tutte le classi di età, ad eccezione della più giovane, registrano incrementi di aperture: il maggiore nella classe 51-65 anni (+10,5%).. I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario sono 15.331, pari al 37,7% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.