Thyssenkrupp, migliora la redditività nel 2017 ma non abbastanza

Thyssenkrupp

(Teleborsa) - Utili in crescita pergrazie al rialzo dei prezzi dell'acciaio. Il gruppo industriale e tecnologico tedesco ha chiuso il primo trimestre fiscale che va da ottobre a dicembre 2017 con un utile netto pari a 91 milioni di euro rispetto alla perdita di 6 milioni registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto delle poste straordinarie l'utile è risultato pari a 78 milioni di euro, ben sotto i 194 milioni attesi dal mercato.Bene l'Ebit (l'utile prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e delle componenti straordinarie), in crescita del 52% a 444 milioni di euro.Confermate le guidance per l'anno fiscale che dovrebbe concludersi con un utile netto positivo e con un Ebit tra 1,8-2 miliardi di euro."Stiamo continuando a fare buoni progressi nella trasformazione di Thyssenkrupp in un forte gruppo industriale. Siamo in linea con il raggiungimento dei target per l’anno in corso", ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo