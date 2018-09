Piazza Affari in lieve calo sul finale. Europa rimane al palo

S&P-500

(Teleborsa) -. Si attesta sui valori precedenti il resto dell'Europa. Dall'altra parte dell'oceano, sulla Piazza di New York è stabile loLa borse di Milano è stata frenata dopo il monito di Moscovici . In occasione dell'Ecofin informale a Vienna, il commissario agli Affari Economici Ue ha dichiarato che "l'Italia deve ridurre il deficit strutturale, deve farlo come gli altri Paesi della Zona Euro".Non sono servite a risollevare il sentiment degli investitori, le parole del vicepresidente della Commissione europea,che a Vienna ha incontrato il Ministro dell'Economia italiano,. " Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e degli obiettivi del prossimo Bilancio " ha affermato. Intanto, dopo Fitch, che la scorsa settimana ha lasciato invariato il rating sul Paese a "BBB" ma ha rivisto al ribasso le previsioni, oggi sarà la volta diche si prepara a pubblicare la revisione del merito di credito per l'Italia.Lieve calo dell', che scende a quota 1,157. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.197,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 67,66 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 249 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,87%.poco mossache mostra un +0,04%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%. Sostanzialmente invariatoche riporta un misero +0,16%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,39%. Ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata in calo dello 0,30%.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenzache mostra un fortissimo incremento del 2,24%. Bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dell'1,32%. Buona performance per, che cresce dell'1,13%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,07%. Chiude sulla parità, nel giorno in cui l'Assemblea degli azionisti ha nominato quasi all'unanimità Michael Manley amministratore , invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -2,15%. Nove i dirigenti di Autostrade che stanno ricevendo l'avviso di garanzia per il crollo del Ponte Morandi tra cui l'amministratore delegato Giovanni Castellucci. Crolla, con una flessione del 2,09%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,02%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%.di Milano,(+4,91%),(+2,64%),(+2,60%) e(+2,28%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%. Sessione nera perche lascia sul tappeto una perdita del 2,07%. In caduta liberache affonda del 2,01%.