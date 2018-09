Vola il settore beni di consumo italiano (+2,35%), notevole balzo in avanti per Fiat Chrysler

comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Fiat Chrysler

Ferragamo

Ferrari

mid-cap

Technogym

De'Longhi

CIR

small-cap

Pininfarina

Aeffe

Zucchi

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 132.167,64, con un salto di 3.074,47 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,47%.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,07%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,62%.Tra leitaliane, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,99%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,17%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,21%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,94% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,88%.