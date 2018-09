Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo (+1%), brillante l'andamento di Sogefi

Comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Fiat Chrysler

Brembo

Ferrari

listino milanese

Piaggio

CIR

small-cap

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 210.958,77, e si è poi portato a quota 212.280,02, in aumento dello 1,00% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 532,06, dopo aver avviato la seduta a 525,12.Nel, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,51%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,93%.avanza dello 0,56%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,95%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%.