Il settore automotive dell'Italia inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+1,02%)

settore automotive dell'Italia

EURO STOXX Automobiles & Parts

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

Fiat Chrysler

Pirelli

mid-cap

CIR

Piaggio

Immsi

Sogefi

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 183.494,77, in aumento dell'1,02%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude debole a 461,27, dopo aver avviato la seduta a 463,59.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, brillachiudendo la seduta con un aumento del 2,98%.Controllato progresso perche chiude in salita dello 0,65%.Tra leitaliane, effervescenteche archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,45%.Nuovo spunto rialzista perche guadagna bene e porta a casa un +1,05%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 2,41%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,88%.