L'indice delle società assicurative in territorio positivo (+0,97%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 14.657,21 in aumento di 142,25 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue con cautela a 265,09, dopo aver avviato la seduta a 263,54.Tra le azioni più importanti dell'indice assicurativo di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,39%.Brilla, con un forte incremento (+2,24%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,35%.