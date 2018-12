Chicago, sull'orlo del fallimento i magazzini Sears. Ore decisive per la loro sorte

(Teleborsa) -La storica catena della grande distribuzione statunitense, fda Richard Warren Sears e Alvah Curtis Roebuck, lo scorso ottobre ha presentato istanza di fallimento.del re dei grandi magazzini è la. L’unica poichè, secondo fonti rinvenute dalla rete televisiva Usa Cnbc, pare sia la sola ad essere stata presentata con l’obiettivo di acquistare Sears nella sua interezza. Senza di essa, o di altre similari, i liquidatori saranno costretti a spezzettare l'azienda decretandone l’epilogo.L’attesa per il colosso statunitense, e per i suoi 68.000 dipendenti, sta però per finire perché è. Se il Presidente dovesse confermarla, i consulenti di Sears avrebbero poi tempo fino al 4 gennaio per decidere se e' un "offerente qualificato".Solo in quel momento, ESL potrebbe prendere parte a un'asta contrapposta alle offerte di liquidazione, programmata per il 14 gennaio.