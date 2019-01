STMicroelectronics, utili e ricavi in aumento nel 2018

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha archiviato il 2018 cona 9,66 miliardi di dollari,a 1,40 miliardi di dollari ed una 1,29 miliardi di dollari."Il 2018 è stato un anno importante per ST., abbiamo realizzato una crescita significativa dei ricavi attraverso tutti i gruppi di prodotto, oltre ad una forte espansione della redditività e del cash flow da attività operative" - ha commentato-."Per ilprevediamoper circa 2,1 miliardi di dollari come valore intermedio,rispetto allo stesso trimestre del 2018 - ha spiegato il top manager -. Su base sequenziale, questo dato rappresenta una flessione di circa il 20,7% erafforzate in alcuni dei mercati finali che serviamo, sommate alla consueta stagionalità del primo trimestre. Dal punto di vista della redditività, ci aspettiamo un margine lordo intorno al 39% come valore intermedio".- ha aggiunto Chery - "i nostri obiettivi principali sono di continuare a fare meglio del mercato che serviamo, bilanciare la nostra focalizzazione su segmenti di mercato e applicazioni e dare attuazione ai nostri programmi strategici in materia ditecnologie, attività di R&S e produzione. In quest’ottica,".Ilsi è chiuso cona 2,65 miliardi di dollari;al 16,8%;di 418 milioni di dollari.