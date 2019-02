Tensione Italia-Francia. Interviene Conte: "Rapporto con Parigi non in discussione"

(Teleborsa) - L'elenco è piuttosto lungo: dal casoaidallaalpassando perInsomma, chi più ne ha più ne metta.Fatto sta che la Francia ha annunciato di aver richiamato l'ambasciatore a Roma per consultazioni. La decisione è stata presa in seguitosecondo quanto riferisce il ministero degli Esteri francese.violano il rispetto dovuto all'elezione democratica fatta da un popolo amichevole e alleato e il rispetto che i governi democratici e liberamente eletti si devono reciprocamente", si legge nella nota del- Sale dunque lagià alle stelle nell'ultimo periodo, tra. E sulla questione interviene anche il Presidente del ConsiglioParole al miele quelle del Premier che provano a stemperare i toni:Lo ha detto parlando con alcuni giornalisti italiani prima della sua ripartenza da Beirut per far ritorno in Italia. ", ha aggiunto.Stavolta ancheprova a fare da-". Il Ministro dell'Interno prova a tendere la mano. Però aggiunge: "Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron, sederci a un tavolo e affrontare, per quanto riguarda le mie competenze,. Stop con i respingimenti, stop con i terroristi italiani in Francia e basta danneggiare i nostro i nostri lavoratori pendolari che sono letteralmente vessati ogni giorno alle frontiere francesi da controlli che durano ore".nel frattempo, rivendica i suoi tentativi di alleanza con i gilet gialli: "Il mio incontro come capo politico del Movimento 5 Stelle, con esponenti deiE rivendico il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese"