Il settore beni personali a Milano dà qualche segnale positivo (+0,47%), guizzo positivo per Stefanel

(Teleborsa) - Senza slanci l'che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo al, che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 80.448,1, in crescita dello 0,47%, mentre l'registra una risalita dello 0,58% a 941.Nel, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,79%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,27%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,15%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,77%.