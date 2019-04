Dl Crescita, al via l'esame dei tecnici in vista del CdM di giovedì

(Teleborsa) - Dopo l'incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, traper fare il punto sulla situazione economica del Paese – alla luce delche stima per l'anno in corso una crescita negativa (-0,2%) –, nel pomeriggio,Il pacchetto che, a quanto si apprende, dovrebbe incorporare le, volte a, e quelle volute dalche puntano sugli, con tutta probabilità sarà, ha affermatodurante una conferenza congiunta con ilE la conferma, questa mattina, arriva anche dal"Nei prossimi giorni usciranno due decreti importanti che accompagnerannoSi tratta di due testi corposi, quindi ci vuole un po' perché non si può rischiare di scrivere norme non perfette su codici e appalti e su materie di crescita".M5s e Lega restano compatti nel chiedere che, nel testo, vengano inserite lee, su questo punto, sembrano essere giunti a un. Presente all'incontro di ieri sera a Palazzo Chigi, Di Maio avrebbe paventato lo slittamento del Dl Crescita nel caso di una mancata risoluzione della vicenda sulle norme sui rimborsi ottenendo ilTra le misure che dovrebbero confluire nel decreto volte – come ha annunciato Tria – a "contenere il rallentamento dell'economia e a mantenerci in una area di crescita positiva anche nel 2019", a quanto si apprende, vi sono:i (incentivi alle imprese per l'acquisto di beni strumentali) eNel provvedimento che, secondo Tria, attiverà "la Centrale di progettazione per spingere gli investimenti", prevista anche una. inoltre si lavora "per agevolare gli investimenti, rimodulare incentivi 4.0, prorogarne altri, su venture capital e sgravi alle start-up innovative".