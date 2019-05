Safilo, chiuso in positivo primo trimestre del 2019

Safilo Group

(Teleborsa) - Approvata oggi anche la trimestrale di, che ha visto nei primi tre mesi del 2019derivanti dalle attività in continuità pari ain aumento del 3,4% a cambi correnti e dello 0,6% a cambi costanti.Nello stesso periodo ldelle attività in continuità, prima dell'applicazione del principio IFRS 16, ha raggiuntodi euro, con un margine sulle vendite del 6,7%. Il risultato ha evidenziato un significativo miglioramento operativo rispetto all'EBITDA adjusted, pari a 16,1 milioni di euro, registrato nel primo trimestre del 2018, che includeva il provento di 9,8 milioni di euro per la risoluzione anticipata del contratto di licenza Gucci.L'andamento delle vendite è stato trainato dal graduale miglioramento registrato dal business in Europa, in sviluppo dell'1,3% a cambi costanti, e dal recupero di una certa stabilità nell'area del Nord America, dopo la contrazione registrata negli ultimi due anni.A fine marzo, l'di Gruppo, su base, si è attestato a, in evidente miglioramento rispetto a 166 di euro mostrati nel primo trimestre del 2018 e ai 32,9 milioni di euro registrati a fine dicembre 2018. Il primo trimestre del 2019 ha inoltre beneficiato degli ultimi proventi, ricevuti il 2 gennaio 2019 e pari a 17,7 milioni di euro, derivanti dall'aumento di capitale.alla primaIFRS 16 al primo trimestre del 2019, l'indebitamento finanziario netto totale di Gruppo è risultato pari adi euro.