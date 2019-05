Borse asiatiche a due velocità. Tokyo in ribasso, Shanghai e Hong Kong in rialzo

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche, nel giorno in cui sono entrati in vigore i nuovi dazi nei confronti della Cina , voluti dal presidente USA Donald Trump.in corso a Washington. Restano sui mercati leL'indice Nikkei della piazza giapponese ha chiuso con un calo dello 0,65% a 21.262,29 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,43%.Bene, invece, le, con Shanghai in rialzo dell'1,12% e Shenzhen dell'1,39%. Tonica anche Hong Kong con un +0,61%, seguita da Taiwan +0,13% e Seoul +0,04%.Nel complesso negative le altre piazze asiatiche: Singapore lima lo 0,08%, Kuala Lumpur cede lo 0,31% e Jakarta lo 0,33%. Giù anche Bangkok -0,21%.Sopra la parità Mumbai +0,14% mentre Sidney avanza dello 0,19%.