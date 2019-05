Exploit di TerniEnergia al riavvio delle trattazioni in Borsa

Ternienergia

FTSE Italia Star

società attiva nel settore dell'energia da fonti rinnovabili

indice dei titoli del segmento STAR

Ternienergia

(Teleborsa) - Spicca il voloa Piazza Affari, dove registra un aumento del 25,61% a 0,471 euro all'avvio delle contrattazioni. Il titolo infatti era stato sospeso stamattina in attesa di nota. La società attiva nelle rinnovabili ha poi annunciato una maxi dismissione di un pacchetto di 22 impianti fotovoltaici , quale parte del piano di risanamento e rilancio approntato dal management.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21%, rispetto a -2,83% dell').Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,4217 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,4847. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,3823.