Exploit di Atlantia in Borsa in scia vittoria Lega alle Europee

(Teleborsa) - Giornata brillante per, che ha chiuso le contrattazioni con un forte rialzo del 3,14%. L'apertura è stata in linea con la chiusura della sessione precedente, con rafforzamento intervenuto nel corso della giornata e chiusura attorno ai massimi intraday con volumi nella media.A rafforzare l'andamento del titolo ha contribuito il risultato delle elezioni Europee, che ha visto affermarsi la Lega come primo partito in Italia, lasciando intravedere un rafforzamento degli investimenti sulle opere infrastrutturali.Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice, su base settimanale,mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,41%, rispetto a -3,46% del).