Wirecard crolla a Francoforte su voci indagini

(Teleborsa) - In forte ribasso a Francoiforte, che lascia sul parterre il 10,92%. A pesare sulla compagnia tedesca attiva nel fintech, specializzata in pagamenti e trading, vi sarebbero le accuse di collusione con siti di trading fraudolenti sollevate dai media tedeschi. I PM avrebbero già avviato indagini sulla società che è stata colpita dalle vendite in borsa.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 147,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 128,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 120.